الحكومة المحلية في الديوانية تكشف عن سبب ازمة الكهرباء بالمحافظة

2019/06/12 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} اكدت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، الاربعاء، أن أزمة الكهرباء في المحافظة تعود لعدم تحمل الشبكة الكهربائية لأحمال تجهيز الطاقة بمختلف المناطق.

وقال محافظ الديوانية سامي الحسناوي خلال مؤتمر صحفي في ديوان المحافظة بحضور رئيس لجنة الطاقة في مجلس الديوانية ومدير توزيع كهرباء المحافظة، إن "الديوانية تعاني أيضاً من قلة الكوادر الفنية العاملة وتحتاج الى زيادة في من خلال إصدار الموافقات على التعيين بعد رصد الأموال لهذا الغرض".وأضاف أن "الحكومة المحلية اتفقت مع مستشار رئيس الوزراء على تخصيص محطة كهرباء متنقلة لفك الاختناقات الحاصلة".انتهى

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