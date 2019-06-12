إنقاذ طفل شارف على السقوط من بناية سكنية في خورفكان

2019/06/12 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة الشارقة من إنقاذ طفل شارف على السقوط من نافذة إحدى البنايات التي يقيم فيها مع أفراد أسرته بمدينة خورفكان، حيث صادف تواجد الشرطة في الموقع بالوقت المناسب ولاحظوا الحالة التي كان عليها الطفل.

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