وجهات عالمية تفتتح أبوابها في الإمارات بحلول 2020 ... تعرف عليها

2019/06/12 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من لوفر أبوظبي إلى دار دبي للأوبرا، صروح ثقافية وضعت الإمارات على خارطة السياحة الدولية، وجعلتها في فترة وجيزة واحدة من أبرز الوجهات حول العالم واستكمالاً لهذا الحضور وتماشياً مع الرؤية المستقبلية بأن تصبح الدولة منارة للثقافة ومركزاً للترفيه في المنطقة، ستشهد الإمارات مع حلول العام 2020 افتتاح عدد من المشاريع التي ستدفع بالدولة نحو مزيدٍ من العالمية والتقدم.

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