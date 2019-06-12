الحكومة اليمنية عن إرهاب الحوثي: لا يفهم إلا لغة السلاح والقوة

2019/06/12 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة اليمنية: إن مليشيات الحوثي لا تفهم إلا لغة السلاح والقوة.وأضافت: لم يبقَ أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكري لإنهاء الإرهاب الحو...

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