2019/06/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت الدائرة جدول اعمال البرلمان، وحصل عليه موقع "الغدير"، انه" يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب البدلاء، والتصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام، والتصويت على صيغة قرار باعتبار يوم 14/6 مناسبة وطنية.وتتضمن الجلسة، والقراءة الأولى لمشرعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مينامتا بشأن الزئبق، والى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يناقش قضية مهمة وغامضة في جلسة الغد تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يناقش قضية مهمة وغامضة في جلسة الغد تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).