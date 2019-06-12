جمارك المنطقة الوسطى تتلف شحنة مفرقعات تتكون من

2019/06/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الجمركية في جمرك المنطقة الوسطى، اليوم الأربعاء، اتلافها لشحنة العاب نارية (مفرقعات) تتكون من (٨٤) كارتوناً كونُها ممنوعةَ الأستيراد .

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