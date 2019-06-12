2019/06/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعكف الخطاط القطري “راشد المهندي” على كتابة المصحف الشريف، في إطار مبادرة ترعاها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ليصبح بموجبها المهندي أول قطري معاصر يكتب القرآن الكريم كاملاً بخط اليد.خطوات كبيرة ومتسارعة خطاها المشروع منذ أن تم اتخاذ هذا القرار قبل عامين، ويتميز المشروع بالعديد من المواصفات التي تركز على جماليات الكتابة والخط وتبرز …

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