2019/06/12 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن النجمة الأمريكية الشابة “سيلينا غوميز” سئمت من الحب القديم، وتوَّد التخلص من كافة الأشياء التي تعيد إلى ذاكرتها لحظات من الماضي، ونعني هنا حبيبها السابق المغني الكندي “جاستن بيبر”.قررت “سيلينا غوميز”، البالغة من العمر 26 عامًا، حذف آخر صورة لـ”جاستن بيبر” من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” نشرتها في أوكتوبر عام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيلينا غوميز تحذف جاستن بيبر نهائيًا من حياتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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