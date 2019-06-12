في ذكراها الخامسة… مجزرةُ “سبايكر”: ملفٌ أكبر من الحكومات

2019/06/12 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق مثل ملف #سقوط #الموصل بيد تنظيم “#داعش” وملفات أخرى تتعلق بفساد كبار المسؤولين في البلاد، أو ما يُعرف محلياً بـ”#حيتان_الفساد”، ضاع ملف “#مجزرة_سبايكر”، التي راح ضحيتها […]

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