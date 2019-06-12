2019/06/12 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-النبأ للأخبار/تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الاربعاء، لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها.بحسب وكالة سانا.وذكرت وكالة الانباء السورية سانا، أن "الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة"، مشيرة الى ان "العدو الإسرائيلي بدأ بحرب الكترونية، بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، من خلال تعرض الرادارات للتشويش".

يذكر ان إسرائيل شنت مئات الضربات على سوريا في السنوات الاخيرة، ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.انتهى/س

المصادر: سانا / رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم اسرائيلي على جنوب سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم اسرائيلي على جنوب سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).