الممثل الايزيدي هل رفع الستار عن قضيته في اعماله؟

2019/06/12 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم الفن وسيلة من الوسائل التي يحاول الايزيدي ايصال قضيته الى العالم من خلالها فكل ايزيدي ذو موهبة فنية اصرف كل إمكانياته لعمل ما من اجل ترجمة الاحداث التي جرت و عرضها على من لا يعلم بها.الايزيديين تعرضوا الى الكثير من الابادات ففي القرون السابقة كانت هذه الابادات مخفية …

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