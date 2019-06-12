2019/06/12 | 14:24

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الامن النيابية تعلق على قضية المنتسبين الفضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية

بغداد/...



اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، رفضها القاطع وجود منتسبين فضائيين في وزارتي الداخلية والدفاع، مبينة انه لا يوجد مسؤول بالدولة العراقية يرضى بذلك.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لـ"عين العراق نيوز" ان "لجنة الامن والدفاع النيابية ترفض رفضا قاطعا وجود منتسبين فضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية وقد اعلنت رفضها ذلك في اكثر من مناسبة، مبينا ان حتى وزارتي الدفاع والداخلية يرفضان هذا الفساد".

وأضاف ان "بعد اجتياح داعش لمدينة الموصل في العام 2014 ، حققنا عن قضية الفضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية لم تظهر التحقيقات وجود هكذا قضية ولكن ممكن يوجد فضائيين منفردين لدى بعض الضباط".انتهى2

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