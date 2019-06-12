مطار أبها.. انتظام الحركة وخطة التطوير رغم إرهاب الحوثي المدعوم من إيران

2019/06/12 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة (عسكريًّا، ولوجستيًّا، وسياسيًّا) من إيران التأكيد على نهجها الإرهابي، من خلال الهجوم الذي شنَّته الميليشيات...

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