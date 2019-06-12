أتليتكو مدريد يفكر في 3 لاعبين لتعويض رحيل جريزمان

2019/06/12 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن بديل مناسب لتعويض رحيل نجمه الأول الفرنسي أنطوان جريزمان، يساعد الفريق الموسم المقبل على المنافسة في جميع البطولات...

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