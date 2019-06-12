بالأرقام.. أسعار الذهب والفضة والبلاديوم في «تعاملات الأربعاء»

2019/06/12 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء؛ تأثرًا بمخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما يكبح الإقبال على المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن...

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