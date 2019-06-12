جوارديولا يحدد موعد رحيله عن السيتي

2019/06/12 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يفكر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، في الرحيل عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم المقبل، للحصول على قسط من الراحة.وربطت العديد من التقارير جوارديولا بالرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف الحالي لتولي تدريب يوفنتوس الإيطالي خلفا لماسيميليانو أليجري، إلا أنه نفى ذلك في أكثر من مناسبة.وقالت صحيفة “ميرور” […]

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