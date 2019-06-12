تربية ذي قار تعلن توجه آلاف الطلاب لأداء الامتحانات

2019/06/12 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية ذي قار توجه أكثر من 43 ألف طالب في عموم مدارس ذي قار لأداء الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث متوسط للعام الدراسي 2018 – 2019 .وقال مدير عام تربية ذي قار رياض العمري في تصريح له للنعيم نيوز ، إن الطلبة توزعوا على 298 مركزاً إمتحانياً في عموم مدن المحافظة لأداء الامتحانات …

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