2019/06/12 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني , الأربعاء, مع مدير الدفاع المدني في النجف الأشرف لوضع خطة أمنية للوقاية من الحرائق في المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” آمر اللواء الثاني طاهر الخاقاني استقبل في مقر اللواء العقيد رشيد ثابت مدير الدفاع المدني للنجف والوفد المرافق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي والدفاع المدني يبحثان وضع خطة للوقاية من الحرائق في النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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