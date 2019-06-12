2019/06/12 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو اتحاد كرة القدم علي الأسدي : لغاية الان لم نتعاقد مع شركة راعية لتجهيز المنتخب وجميع الأنباء التي تُشير الى التعاقد غير صحيحة

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