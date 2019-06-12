خاص “يس عراق”.. ارتفاع الحرارة تدفع بالاحتجاجات الى الواجهة.. والاتهامات تلاحق وزير الكهرباء

2019/06/12 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اصعب اختبار لها على الصعيد الداخلي منذ تشكيلها، الا وهي معضلة الكهرباء، تلك التي اخفقت الحكومات المتعاقبة في حلها بالرغم من انفاق عشرات المليارات.ومع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، تفور الارض تحت اقدام العراقيين وبالأخص في جنوب البلاد التي تعيش واقع هو الاسوء في […]

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