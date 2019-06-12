2019/06/12 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مشروع قانون يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر مقابل رسم مالي قدره 10 آلاف دولار، مخاوف لدى بعض المصريين من احتمال تجنّس الإسرائيليين في بلادهم.وانتقد المعارض المصري زيدان القنائي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب بهذا الصدد، معتبرا أنه يفتح الباب لحصول الإسرائيليين على الجنسية المصرية، وخاصة المقيمين منهم بشكل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاوف مصرية من تجنّس الإسرائيليين بقانون “الجنسية بـ10 آلاف دولار” النعيم نيوز.

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