شاهد أول صور لمطار أبها بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي

2019/06/12 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر مجموعة من الصور والفيديو حالة مطار أبها في جنوب السعودية، بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، حيث تكشف عودة حركة العمل بالمطار بشكل طبيعي.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف

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