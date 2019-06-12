بثها مسافرون.. فيديوهات من أرض مطار أبها تصدم الحوثيين وتكشف كذبهم

2019/06/12 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمت الفيديوهات التي بثها المسافرون عبر مطار أبها، فجر اليوم، الحوثيين بعد أن استبشروا بانتصاراتهم الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبث المسافرون ...

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