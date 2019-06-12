2019/06/12 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..
جمهوري الحبيب...
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وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..
جمهوري الحبيب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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