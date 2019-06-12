2019/06/12 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم.وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..جمهوري الحبيب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).