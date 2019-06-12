مصر تحقِّق أعلى إنتاج نفطي في تاريخها بعد ترسيم الحدود مع السعودية

2019/06/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت مصر في تحقيق أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها خلال شهر يونيو الجاري، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير البترول المصري طارق الملا.

وأعلن وزي...

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