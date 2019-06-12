مقطع فيديو يوثِّق طبيعة الحركة داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

2019/06/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو، انتظام العمل بمطار أبها، وعدم تأثر حركة الركاب بالهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية (المدعومة من إيران)، وأكّدت هيئة...

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