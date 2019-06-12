الخطوط السعودية: انتظام الرحلات من وإلى مطار أبها

2019/06/12 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، انتظام الرحلات من وإلى مطار أبها، وذلك بعد تعرُّضه لهجوم إرهابي شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية (الموالي...

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