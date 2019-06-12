2019/06/12 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف مسرور بارزاني برئاسة وزراء اقليم كردستان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف مسرور بارزاني برئاسة وزراء اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف مسرور بارزاني برئاسة وزراء اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).