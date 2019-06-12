2019/06/12 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السفير الأوكراني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية “سيرغي بورديلياك” أن “حرم الإمام الرضا (ع) هو القلب الديني لإيران”.وضمن زيارة كان قد نظمها مركز الشؤون الدولية في العتبة الرضوية المقدسة، تشرف السفير الأوكراني بزيارة الحرم الرضوي الطاهر، واطّلع على صحون وأروقة هذا المقام الشريف.وأشار سيرغي بورديلياك على هامش هذه الزيارة إلى أنها المرة الرابعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير الأوكراني في إيران: حرم الإمام الرضا (ع) هو القلب الديني لإيران النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأوكراني في إيران: حرم الإمام الرضا (ع) هو القلب الديني لإيران) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الأوكراني في إيران: حرم الإمام الرضا (ع) هو القلب الديني لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).