صحيفة أن آبي الإيرانية تحذر من اندلاع الحرب نتيجة لعدم التجاوب مع جهود اليابان للوساطة

2019/06/12 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت صحيفة أن آبي الايرانية من اندلاع الحرب نتيجة لعدم التجاوب مع جهود اليابان للوساطة قبيل زيارة رئيس وزراء اليابان إلى طهران.

وأضافت الصحيفة أن على الجهاز الدبلوماسي الإيراني ان لا يسمح بمغادرة رئيس وزراء اليابان بلا نتيجة، وينبغي طرح مقترحات منطقية في هذه الزيارة.

وقالت، إن الهدف الرئيس من وراء هذه الزيارة هو ان لا تقع حرب بين إيران والولايات المتحدة، والهدف الآخر هو أن تستطيع إيران إدارة الأجواء المتوترة الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار النهائي حول الوساطة اليابانية، بيد المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال إنه يجب السيطرة على الأصوليين والمعارضين للتفاوض حتى لا تقع البلاد في أزمة حقيقية.

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