الموافقة على زراعة 50 الف دونم بمحصول الشلب في واسط

2019/06/12 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة واسط هاشم العوادي اليوم ، عن حصول موافقة رئيس الوزراء على زراعة محصول الشلب في المحافظة .وقال العوادي لمراسل وكالة وطن للانباء ان :” الحكومة المحلية ابلغتنا بموافقة الحكومة الاتحادية على زراعة /50/ الف دونم من الاراضي بمحصول الشلب /الرز/ على ضوء مطالبة اللجنة الزراعية في […]

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