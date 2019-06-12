2019/06/12 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد منتخبنا الوطني بكرة القدم لفئة الناشئين يغادر الى مسقط للدخول بمعسكر تدريبي قصير يخوض خلاله مباراتين وديتين امام منتخب عُمان

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