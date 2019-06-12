الغلاب تشارك الصحفيين مؤتمرهم الدولي وتشيد بدور الصحفي العراقي في معارك التحرير

2019/06/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب بعمل الصحفيين في العالم والعراق لدورهم في نقل الاحداث الحقيقية للجمهور، ودور الصحفيين العراقيين في معارك التحرير ومحاربة الافكار المتطرفة وتشخيص مواطن الخلل في مفاصل الدولة.

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