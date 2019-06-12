واع تنشر قائمة بالمواد الممنوعة الاستيراد والمواد التي فرض عليها رسم حماية المنتج

2019/06/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الأربعاء، عن قائمة بالمواد الممنوعة الاستيراد والمواد التي فرضت عليها رسوم حماية المنتج الوطني .

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