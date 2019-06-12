مرور النجف تطلق خطة جديدة مع الدفاع المدني بعد تزايد حوادث السير

2019/06/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

عقد مجلس محافظة النجف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الحوادث المرورية في المحافظة.

وقال مراسل "العهد نيوز" في النجف، إن مجلس محافظة النجف عقد

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