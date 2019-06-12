النفط يخالف التوقعات.. انخفاض في الأسعار وارتفاع في المخزون

2019/06/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

نزلت أسعار النفط، الى نحو اثنين بالمئة، متأثرة سلباً بفعل توقعات طلب أضعف، وزيادة مخزونات الخام الأميركية، رغم تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات

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