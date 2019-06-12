الإعدام لمدانين تم استئجارهم لقتل شخص في ذي قار

2019/06/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قضت محكمة جنايات ذي قار أحكاماً بإلاعدام شنقا حتى الموت بحق مدانين اثنين عن جريمة قتل شخص في مدينة النصر التابعة للمحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار قضت بإعدام اثنين تم استئجارهم لتنفيذ الجريمة من قبل اشخاص من محافظة ميسان يطلبون والد المجنى عليه ثأرا قبل (35) عاما بحسب اعترافاتهم”.

وأضاف، أن “المجرمين حضروا الى محل المجنى عليه والذي يعمل فيه مصلح سيارات مع والده وادعوا بان لديهم سيارة عاطلة على الطريق العام بغداد – ناصرية لغرض اصلاحها وعند الذهاب معهم قاموا بقتله ورميه على الطريق العام”.

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