الشباب والرياضة النيابية تناقش التعديل الثاني لقانون الأندية

2019/06/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استضافت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي، اليوم الأربعاء، ممثلي الاندية العراقية برئاسة علي جبار نائب رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، لمناقشة التعديل الثاني على قانون الاندية.

وأكد رئيس اللجنة بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ژسعي اللجنة لاستحصال دعم مجلس النواب من اجل تشريع القوانين الرياضية المعطلة والتي تسهم بشكل كبير في حل المشاكل التي تعاني منها الرياضة العراقية”.





من جهته، اوضح علي جبار ممثل الاندية العراقية “ضرورة اخذ رأي الأندية بشأن تعديل القانون لخروجه بصيغة رصينة يرتقي بالواقع الرياضي ولا يخالف الضوابط المعمول بها عالمياً ضمن ميثاق القوانين الدولية”.





وبين ممثلو الاندية، ان “هناك اجحافا بحق استلام المنح من قبل وزارة الشباب والرياضة للاندية فهنالك اندية استلمت مبالغ مالية واخرى لم تستلم منذ ثلاث سنوات” ، مشيرين الى “ضرورة تعديل آلية الصرف حيث تستلم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة الاتحادية مبالغ توزع كمنح للاندية غير المؤسساتية”.





ونوه ممثلوا الاندية الى ان “الاندية تصنف ( ا،ب،د) لكن مع الآسف شهدنا استلام اندية من (د) ولم تستلم اندية من (ا) وهذا منافِ للآلية الصرف”.





وأوضحت اللجنة، “سياستها هي التنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية لخدمة الشريحة الرياضية”، مؤكدة “ضرورة اعطاء الاطار القانوني للاندية لكي تسهم في تطوير المجتمع وتكون لها نشاطات اوسع وتكسب ثقة المواطن”.





وأبدت اللجنة “دعمها لكل مقترح ورأي يسهم في الارتقاء بالواقع الرياضي” ، مشيرة الى انها “طلبت من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية مسودتي تعديل قانون الاندية ومشروع قانون اللجنة الاولمبية”.





وشددت على “ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات المختصين والخبراء والاندية الرياضية في تشريع القوانين”.





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