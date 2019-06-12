الكشف عن 406 منتسبين بالديوانية يستلمون راتبين في آن واحد

2019/06/12 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاربعاء، تورط 406 منتسبين تابعين لمديرية شرطة الديوانية باستلام راتبين اثنين في نفس الوقت، مبينة ان أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من الرعاية الاجتماعية.وقالت المفتشية، في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “406 منتسبين في مديرية شرطة الديوانية متورطين باستلام راتبين […]

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