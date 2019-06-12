مسرور بارزاني يتعهد بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

2019/06/12 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهد رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني يوم الاربعاء بتشكيل حكومته خلال الفترة القانونية المحددة لها.

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