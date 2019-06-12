“بالصور”.. حرائق في اراض زراعية بقضاء خانقين

2019/06/12 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق اندلعت حرائق ،اليوم الاربعاء، في اراض زراعية تابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى.

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