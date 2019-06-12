جيبوتي تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي

2019/06/12 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة...

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