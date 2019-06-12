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رئيس إقليم كوردستان يكلف مسرور البارزاني بتشكيل الحكومة


رئيس إقليم كوردستان يكلف مسرور البارزاني بتشكيل الحكومة
2019/06/12 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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