2019/06/12 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوري: مدربو المنتخب الوطني لم يمنحوني الثقة ويروني لاعباً مؤهل لارتداء فانيلة المنتخب وهذا سبب عدم استدعائي مؤخراً

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