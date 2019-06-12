2019/06/12 | 15:15

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مصارع اوكراني يعتلي منصة تتويجه بالميدالية الذهبية بـ "قميص" عليه صورة الامام الخامنئي

امام مفاجاة شملت جميع الحضور وفي بث مباشر شاهده عشرات الملايين من

المشاهدبن في العالم ٫ فاجآ مصارع اوكراني الجميع عند اعتلاء منصة

التتويج بعد فوزه بميدالية ذهبية ٫ بارتداء فانله – شيرت – رسم عليه

صورة لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، لدى اعتلائه منصة

التتويج.وكان المصارع الاوكراني المسلم “المار نور علييف” قد اخذ على نفسه

عهدا انه اذا تحقق حلمه بالفوز بميدالية ذهبية ٫ خلال بطولة اوكرانيا

للمصارعة،فانه سيعتلي منصة التتويج وهو يرتدي فانله مزينة بصورة

الامام الخامنئي ومكتوب تحتها “لبيك يا خامنئي”.والمصارع المار، هو مصارع مسلم يسكن اوكرانيا منذ 11 عاما، من اصل

اذربيجاني ويبلغ من العمر 22 عاما والذي تعود اصوله الى جمهورية

اذربيجان وهو قاطن في اوكرانيا منذ 11 عاما، ان يقوم بهذه الحركة التي

تحمل رمزية في غاية الاهمية؟!.هذا السؤال رد عليه ” المار نور علييف ” نفسه في حديث مع وسائل اعلام

مختلفة، اثارت حركته اهتمامها، قائلا : ان اية الله خامنئي بمثابة

الروح بالنسبة اليه، وهذه المنزلة احتلها القائد لديه بسبب مواقفه من

القضايا المصيرية التي يواجهها المسلمون في العالم اجمع في اشارة الي

قضية القدس ودعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن الشعب اليمني امام

العدوان السعودي الاماراتي ودعم الشعب البحريني امام جراذم نظام ال

خليفة ودعم الشعب العراقي والسوري امام هجمات الجماعات الوهابية

الارهابية بدعم امريكي اسرائيلي .

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