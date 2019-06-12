2019/06/12 | 15:15

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غلاف الماركا : زيدان يراهن على فينسيوس

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

03:03 pm

20

عنونت صحيفة الماركا الإسبانية عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم

الأربعاء بشأن قرار زيدان بالإبقاء على النجم البرازيلي الصاعد

فينسيوس جونيور والإعتماد عليه ، قائلة : زيدان يراهن على فينسيوس

.البرازيلي سيكون ضمن خطط المدرب الفرنسي للموسم المقبل ، حيث سيعتمد

عليه زيدان ويعطيه أهمية كبيرة و يجعله يلعب في مركز الظهير الأيمن ،

وذلك من أجل منح هازارد الوافد الجديد مساحة في الجانب الأيمن .

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