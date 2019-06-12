غلاف الماركا : زيدان يراهن على فينسيوس
الاربعاء
12
حزيران
2019 :
03:03 pm
20
عنونت صحيفة الماركا الإسبانية عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم
الأربعاء بشأن قرار زيدان بالإبقاء على النجم البرازيلي الصاعد
فينسيوس جونيور والإعتماد عليه ، قائلة : زيدان يراهن على فينسيوس
.البرازيلي سيكون ضمن خطط المدرب الفرنسي للموسم المقبل ، حيث سيعتمد
عليه زيدان ويعطيه أهمية كبيرة و يجعله يلعب في مركز الظهير الأيمن ،
وذلك من أجل منح هازارد الوافد الجديد مساحة في الجانب الأيمن .
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