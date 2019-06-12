مسرور بارزاني يصدر بيانه الاول بعد تكليفه رسميا

2019/06/12 | 15:15

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدر رئيس إقليم كردستان المكلف، مسرور البارزاني، الاربعاء (12 حزيران 2010)، بيانا بشأن تكليفه رسميا بمهمة تشكيل حكومة الإقليم.

وقال البارزاني في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حول تكليفي برئاسة الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان أقدم شكري و امتناني لسيادة الرئيس البارزاني و المكتب السياسي و مجلس القيادة و جماهير البارتي ( الديمقراطي الكردستاني ) لاختيارهم لي مرشحاً عن البارتي لهذا المنصب".

واضاف: "كما أتقدم بجزيل الشكر لبرلمان كردستان بكافة كتله النيابية و رئيس الإقليم لتكليفي بتشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان".

وتباع: "‎شكراً لثقتكم وسأحاول جاهداً و بمساعدة جميع الأطراف التي قررت المشاركة في الكابينة الجديدة أن أضع التشكيلة الوزارية التاسعة أمام برلمان كردستان في الوقت المحدد ، لكي نتمكن من البدء بتقديم الخدمات اللائقة بالشعب و الوطن أمل أن تكون جميع الاطراف ذات العلاقة متعاونة معنا لكي نتمكن من استكمال هذه العملية".

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وقال عضو مجل

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