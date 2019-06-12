2019/06/12 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رقيب عبد الرحمن محمد… يذهب اغلب المحللين الى اعتبار إن القرن العشرين قد شهد ما يعتبرونه تحرر لجميع دول منطقة الشرط الأوسط تقريبا من سلطات الاحتلال التي تقاسمته كغنائم حروب لم يشتركوا فيها بإرادتهم بعد أن انتهت مرحلة الحروب الكونية ورغم إن هذا التحرر كان منقوصا لان الزعامات كانت تابعة للغرب الذي نصبها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاضات المنطقة العسيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاضات المنطقة العسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).