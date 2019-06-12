2019/06/12 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، ارشد الصالحي، الجهات الرقابية ووسائل الاعلام وكل من لديه معلومات، الى إبلاغ اللجنة عن أي حالة تعذيب في السجون العراقية، مشيرا الى ان هناك اكثر من 36 الف موقوف في السجون.وقال الصالحي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، ان “لجنة حقوق الانسان النيابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحقوق النيابية تدعو للإبلاغ عن حالات التعذيب في السجون المركز الخبري الوطني.

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