2019/06/12 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الإدارة المحلية لقضاء الدير , شركة نفط البصرة بالإيفاء بوعودها بإكساء طريق معمل الورق , مشيرة إلى أنها اعتمدت على إدراج المشروع ضمن المنافع الاجتماعية لحقل الفيحاء ولم تقدمه ضمن الخطة الخدمية للمحافظة .وقال قائم مقام قضاء الدير عدنان حسين للنعيم نيوز , إن ” مشروع إكساء طريق معمل الورق بطول 6 كم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بتنفيذ وعود إكساء طريق معمل الورق في قضاء الدير النعيم نيوز.

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